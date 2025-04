Gqitalia.it - Questo look di Ryan Gosling è tutto ciò che vorrai indossare fino alla fine della primavera, sempre, in qualsiasi occasione

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.lo sa bene, quando scocca l'oramezza stagione c'è un capo ben preciso che può servire come jolly praticamente per, da quella vagamente più formale all'aperitivo con i colleghi post-ufficio: una bella, impeccabile, versatilissima overshirt. Magari da portare con pantalone tattico e moccasino d'ordinanza, per una dose ulteriore di coolness, ma andiamo con calma. Il buonha fatto la sua comparsa al CinemaCon 2025 di Las Vegas, l'appuntamento cinematografico nell'ambito del quale gli studios hollywoodiani presentano i loro progetti più importanti dei prossimi mesi a colpi di teaser & co.