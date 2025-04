.com - Trump annuncia: “Musk lascia il governo USA nelle prossime settimane”. Fine di un’alleanza discussa

Secondo quanto riportato da Politico, Donaldavrebbe comunicato ai suoi più stretti collaboratori che Elonè pronto are il suo ruolo governativo entro le. Una decisione concordata, che segna ladi un’era controversa nella politica americana contemporanea.Indiceil Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge)Allenza: tensioni politiche e il caso WisconsinIl futuro ditra business e politicadella collaborazione tra Donalded Elonil Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge)Elon, attualmente a capo del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), aveva assunto un ruolo chiave nell’amministrazioneper tagliare costi e ottimizzare le risorse pubbliche.