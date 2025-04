Lettera43.it - Gruppo Sole 24 Ore, Orsini per la presidenza ha una candidata preferita

L’idea non dispiace affatto a Emanuele. In vista dell’imminente rinnovo del consiglio di amministrazione del24 Ore, il capo di Confindustria non disdegnerebbe che ladella casa editrice – dopo la rinuncia a fare un secondo mandato da parte di Edoardo Garrone – andasse a una donna. E tra le varie candidature valiate sembra piacergli molto quella di Francesca Colaiacovo, esponente di rango della nota famiglia di cementieri umbra proprietari della Colacem (di cui Francesca è amministratrice delegata) e da tempo attiva nell’organizzazione degli imprenditori. Una soluzione oltretutto che gli permetterebbe di evitare una contrapposizione tra Roma e Milano, visto che in corsa ci sono anche due pezzi grossi di Viale dell’Astronomia come il meneghino Sergio Dompè e il laziale Maurizio Stirpe.