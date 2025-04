Unlimitednews.it - Nel libro di Bettanini la presenza italiana in Afghanistan

ROMA (ITALPRESS) – “Un piccolo affresco di quella che è stata lain, che è stata molto più ricca e significativa di quanto si possa immaginare”, racconta in un’intervista alla Italpress il giornalista e scrittore Tonino, parlando del suo ultimo lavoro “L’impermeabile di Kabul” edito da Magog. “Parto da un qualcosa di reale che ho vissuto per poi fare correre la fantasia e cerco di non essere irriguardoso verso il mondo istituzionale che ho attraversato, ma senza uno sguardo retorico. Ilè anche una piccola cronaca di un ritiro ‘vergognoso’ per quello che il mondo occidentale ha fatto credere in termini di modernizzazione al mondo afghano.”, aggiunge. ads/aznUnlimited News - Notizie dal mondo