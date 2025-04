Ravennatoday.it - Violento scontro all'incrocio tra auto e camioncino: padre e figlio portati in ospedale

Leggi su Ravennatoday.it

Unall'manda in. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 di giovedì mattina alle Bassette, all'fra via Bacci e via Bondi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Ravenna, unFord che stava.