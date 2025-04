Movieplayer.it - Affari Tuoi, il cambio con il pacco numero 12 si rivela fortunato per Alessandro della Lombardia

Il protagonistapuntata didel 2 aprile 2025 è. Nel finale si ritrova con due pacchi rossi e accetta il. Scopriamo insieme quanto ha vinto. Nella puntata didi mercoledì 2 aprile, il protagonista è. Il ragazzo arriva dalla provincia di Bergamo e lavora in un'azienda. Ad accompagnarlo c'è la sorella Paola, insegnante di scuola primaria. Fratello e sorella sono dunque pronti a sfidare il Dottore e dare il via alla partita. Com'è andata la partita didiLa partita inizia male, infattie Paola perdono subito i 50.000 euro, ma poi il concorrente chiama la new entry e trova 75 euro. Successivamente i fratelli chiamano il Molise e nelci sono 75.000 .