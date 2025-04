Superguidatv.it - Chi è Greta Ferro: età, social e carriera dell’attrice de El Turco

è una delle protagoniste de El. La nuova serie, che vede nel cast anche Can Yaman, andrà in onda nei prossimi giorni a partire dall’8 aprile in prima serata su Canale 5. Scopriamo insieme chi è l’attrice, l’età, lae i profili: chi è l’attrice che recita con Can Yaman ne ElCapelli neri e fisico statuario.è una modella e attrice che vedremo prossimamente ne Eldove interpreta Gloria, una giovane che vive nel villaggio di Moena e riesce a salvare Hasan (Can Yaman). Ma chi è e qual è la sua? Nata a Vasto il 19 settembre 1995,ha vissuto a Campobasso dove è stata sin da subito notata per la sua bellezza. Da adolescente inizia infatti a lavorare come modella per una famosa agenzia di moda. Parallelamente, frequenta corsi serali di recitazione e nel 2018 partecipa al cortometraggio ‘Una giacca per Armani‘.