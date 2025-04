Unlimitednews.it - Yemen, i ribelli Houthi abbattono un drone statunitense. 36 raid Usa nelle ultime ore

SANA’A () (ITALPRESS) – Ihanno annunciato l’abbattimento di unmodello MQ-9 mentre svolgeva quella che hanno descritto come una missione “ostile” nello spazio aereo del governatorato di Al Hudaydah, nellooccidentale. Il portavoce militare degliha affermato che l’abbattimento delrientra in quella che ha definito una “risposta legittima agli attacchi americani e israeliani”, sottolineando che “le operazioni militari contro parti ostili continueranno”, come ha affermato il gruppo filo iraniano. Il gruppo ha inoltre ribadito l’impegno a sostenere Gaza, sottolineando che tale sostegno continuerà finché l’aggressione non cesserà e l’assedio non sarà revocato. Due giorni fa il gruppo ha annunciato l’abbattimento di undello stesso modello.