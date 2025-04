Chiccheinformatiche.com - Apple Intelligence è arrivata in Italia: come cambia l’iPhone, come attivarla?

Dopo mesi di attesa,è finalmente disponibile anche in. L’annuncio tanto atteso da milioni di utentini è arrivato con l’ultimo aggiornamento di iOS, che porta con sé una vera rivoluzione nell’utilizzo quotidiano del. Ma cosadavvero? E perché questa novità è destinata a segnare un punto di svolta per l’ecosistema?Cos’èe perché tutti ne parlanoè il nome della nuova piattaforma di intelligenza artificiale integrata nei dispositivi, progettata per offrire un’esperienza utente più smart, personalizzata e sicura. A differenza di molte altre soluzioni presenti sul mercato,punta su un approccio che combina potenza locale e protezione della privacy, sfruttando al massimo i chipSilicon.