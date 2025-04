Bolognatoday.it - Rissa in via Agucchi, il Questore Sbordone: "Quadro chiaro, trovato il responsabile" | VIDEO

Leggi su Bolognatoday.it

Le indagini sono ancora in corso, premette ilAntonio, ma ilin cui è maturato l'episodio dellatra giovanissimi a colpi di machete di due giorni fa in via, e che ha portato al ferimento grave di un ragazzo di 22 anni, "èe credo che potremo anche.