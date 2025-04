Bolognatoday.it - L'appartamento Acer che verrà trasformato per accogliere adulti disabili

Unper insegnare a vivere in autonomia. È partendo da questa idea che l’associazione L’Aliante, che si occupa di persone contà dai 25 anni in su, ha richiesto e ottenuto daun alloggio in zona Barca da trasformare in un centro accogliente dove i ragazzi possano crescere.