Real Madrid TV | La sporca Lega Negreira ci invita a parlare del fatto che c’è sempre una vittima | il Real Madrid

2024-12-15 09:30:09 Il web è in subbuglio:Illascia nuovamente punti. Stavolta è allo Stadio Vallecas che gli uomini di Carlo Ancelotti non riescono a battere il Rayo che per il terzo anno consecutivo pesca contro i bianconeri. rimanendo in un pareggio (3-3) che potrebbe dare le ali alla capolista, l’FC Barcelona, ????e ai suoi principali inseguitori come L’Atlético dee perfino l’Athletic Club.Il tutto per una partita in cui il club stesso ha indicato nella sua cronaca un chiaro colpevole: “Un arbitrato controverso impedisce la vittoria del“, hanno detto sui loro canali ufficiali. E ilè che tutte le critiche andavano nella stessa direzione e puntavano a Martínez Munuera. Hanno rimproverato l’arbitro dell’Alicante una possibile penalità dopo una spinta di Pathé Ciss su Arda Güler nella prima parte e, soprattutto, Tiro di Moomin per Vinicius dentro l’area nel secondo tempo questo avrebbe potuto cambiare tutto.