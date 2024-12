Ilgiorno.it - Mario Calloni, cuore sportivo dalle piste di hockey a quelle da sci

Leggi su Ilgiorno.it

Ha iniziato a otto anni a pattinare per diventare unsta. Alla stessa età ha incominciato anche a sciare. Ma nel primo caso, classe 1949, a 28 anni disse stop. Appese irrimediabilmente la stecca al chiodo, dopo una buona carriera. Il praticantato rotellistico lo aveva svolto sulla pista di via Boccaccio, sotto la direzione di Orazio Zorloni. Nel 1964, con la maglia del vecchioMonza, vinse il titolo nazionale allievi. Giocò in Serie A con la formazione biancorossa e con entrambe le compagini lodigiane, l’Amatori e l’. Giocò anche con Antonio Livramento, l’asso portoghese. In Serie B militò nell’Arengo Monza. L’, del resto, era un vizio di famiglia: Guido, il fratello minore, fece parte dell’e del Roller Monza., adesso, questo sport lo seguetribune del PalaBiassono, quando l’Roller Club Monza TeamServiceCar gioca in casa.