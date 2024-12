Sport.quotidiano.net - La classifica. Così scatta l’allungo sulle avversarie. Tutte le posizioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vittoria per il Pisa significa la conferma del secondo posto, significa, conquistando due punti di vantaggio sullo Spezia, adesso a tre punti di distanza dopo il pareggio della squadra di D’Angelo con la Samp (il Bari invece è addirittura a tredici punti di distanza), mentre prosegue la rincorsa al Sassuolo, ormai con soltanto una giornata che separa le due formazioni allo scontro diretto di Santo Stefano. A Frosinone, la squadra di Grosso ha vinto per 2-1 in rimonta. Dopo essere andata in svantaggio con il gol di Oyono, ci hanno pensato prima Mulattieri, quindi Moro, a ribaltare il risultato. Neroverdi che salgono a quaranta punti, tre in più di vantaggio rispetto alla formazione di Inzaghi. A chiudere la giornata, quindi, è stato lo Spezia, nel derby ligure contro la Sampdoria, alla prima con Leonardo Semplici in panchina.