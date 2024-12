Cinemaserietv.it - Come finisce il film Sommersby: Una nuova speranza

Nel finale del, il protagonista Jack, in realtà Horace Townsend, viene condannato a morte per omicidio e accetta di essere impiccatoJohn “Jack”per salvare la reputazione della sua famiglia e proteggere le terre dei nuovi contadini afroamericani. Mentre viene condotto al patibolo, chiede a Laurel di essere presente affinché non debba “morire da solo”. I due si scambiano un ultimo sguardo prima dell’esecuzione. La scena finale mostra Laurel inginocchiata accanto alla tomba di “John Robert”, mentre il villaggio ricostruisce la chiesa, simbolo dellache Jack aveva voluto lasciare.La storia si svolge nel periodo successivo alla Guerra Civile Americana, quando Jack ritorna al suo villaggio dopo sei anni. Il suo cambiamento radicale — da uomo abusivo e freddo a persona gentile e altruista — suscita sospetti.