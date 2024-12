Anteprima24.it - All’alt della Polizia viene trovato con la droga: arrestato 19enne

Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti dell’Ufficio Prevenzione GeneraleQuestura di Avellino, nella notte del decorso 14 dicembre, hanno tratto in arresto un diciannovenne italiano residente ad Avellino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, gli agentiSquadra Volanti, procedevano ad un controllo d’iniziativa di un’autovettura dalla quale uno dei passeggeri dell’ abitacolo posteriore scendeva improvvisamente dandosi alla fuga. Subito gli operatori disi mettevano all’inseguimento bloccandolo poco dopo.Sottoposto a perquisizione personale, nella disponibilità del fuggitivo veniva rinvenuta la somma di 1.540 euro in contanti oltre ad un “trita-tabacco” contenente frammenti di sostanza vegetale di colore verde emanante un forte odore tipico dello stupefacente del tipo marijuana.