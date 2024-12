Ilfattoquotidiano.it - Women in male fields, il nuovo di TikTok che ironizza sui comportamenti tossici degli uomini: “Stiamo capendo che non è colpa nostra”. E loro rispondono così

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in” (ovvero “Donne in ambiti maschili”). Si chiamail trend – per certi versi insolito – che si sta diffondendo sue di cui parlano, tra gli altri, anche l’Independent e il New York Times. Filmato dopo filmato, le donne vestono i panni maschili econ le frasi (stereotipate)durante le relazioni, specialmente agli inizi oppure alla fine, quando la storia sta terminando.spesso alle prese con incertezze e difficoltà nell’essere sinceri. Un trend simpatico e ironico, che va inteso come tale. C’è anche chi cerca di renderlo più interessante, affrontando tematiche più profonde e serie. Ma procediamo con ordine.Come vengono realizzati i video per #In? È tutto molto semplice. Le donne si registrano oppure pubblicano una foto mentre fanno qualcosa, qualsiasi essa sia.