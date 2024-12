Usa i droni misteriosi che sorvolano New York e New Jersey | Non sono pericolosi Trump | Abbatteteli

Leggi su Open.online

L’ex governatore del Maryland Larry Hogan ha postato ieri 13 dicembre un video in cui documenta l’avvistamento di «grandi» che hanno sorvolato il cielo sopra la sua residenza, a una quarantina di chilometri da Washington. Hogan 68 anni, ha detto di aver osservato «decine di grandiin cielo» e che il fenomeno è durato 45 minuti. La testimonianza di Hogan si aggiunge a quella di decine di persone che nell’ultimo mese hanno raccontato, e in alcuni casi documentato con video, il sorvolo di strani oggetti luminosi, definiti grandi come auto o suv.Gli avvistamentiIl Pentagono ha spiegato che non conosce da dove questipartano ma di non considerarli un pericolo. La spiegazione ha suscitato i dubbi nei complottisti, che accusano l’amministrazione americana di nascondere la verità.