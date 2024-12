Ilfattoquotidiano.it - Toyota Urban Cruiser, quando lo sport utility compatto sposa l’elettrone – FOTO

In principio c’era il Rav4. Oggi, dietro l’icona Suv made in Nagoya, casa, c’è un mondo intero, una famiglia di quelle allargate, molto allargate, con buona pace della “crescita zero”. Anche perchénell’automotive parli di crescita può fare rima solo con il segmento degli(B, C o D non importa), l’unico in ascesa costante e inarrestabile, al netto della crisi strisciante. E nella famiglia, di Suv, crossover, veicoli a ruote alte, ce ne sono ormai per tutti i gusti, dimensioni, esigenze e, ovviamente, prezzi. Fino a ieri erano ben sette – Yaris Cross, C-HR, Corolla Cross, Rav4, BZ4X (elettrico), Highlander e Land.Da oggi, però, a questi si aggiunge anche l’ultimo nato, lo: il secondo Suv elettrico dopo il BZ4X, ma stavolta