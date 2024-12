Lanazione.it - Doppia vittoria pisana al Premio Nazionale Cambiamenti di Cna

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 14 dicembre 2024 - Pisa sul tetto d’Italia ieri pomeriggio, a Roma, per la finaledi “”, ila cura di CNA nato per valorizzare le eccellenze innovative italiane. Le due startup, entrambe pisane e aderenti a CNA Pisa, occupano dunque i primi gradini del podio dopo aver trionfato alla finale provinciale a Le Benedettine e alla tappa regionale fiorentina. Le startup, accompagnate nella capitale dal coordinatore sindacale dei giovani imprenditori di CNA Pisa, Simone Romoli e dal loro presidente Maria Celeste Pierozzi, hanno vinto la fase finale della ottava edizione del concorso, che si è svolto ieri mattina a Roma alle Corsie Sistine. “Una grandissima, enorme soddisfazione e motivo di orgoglio per la nostra associazione di categoria che negli ultimi anni ha investito moltissimo su innovazione, transizione digitale e nuove tecnologie - commenta Francesco Oppedisano, presidente territoriale di CNA Pisa -.