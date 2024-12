Caso Mangione il fascino del killer spiegato dal sociologo | È Davide contro Golia incarna lo spirito di vendetta

Leggi su Open.online

Ammirato, celebrato, protagonista di meme e fantasie sessuali. Luiginon è un presuntocome tutti gli altri. Tra chi lo ha elogiato commentando le sue recensioni su Goodreads – «sei una leggenda» – e chi lo considera un eroe contemporaneo che combatte il male del capitalismo, è chiaro che il sospetto omicida del Ceo di UnitedHealthcare è investito di una luce più positiva che negativa. Nonostante sia stato arrestato con l’accusa di aver sparato e ucciso a sangue freddo Brian Thompson, padre di due figli. A rilevarlo è anche il professore e Presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia (Ais) Stefano Tomelleri. «Ilè interpretato da una parte dell’opinione pubblica come un’azione estrema e radicalele vessazioni del capitalismo, in particolarele compagnie assicurative che a molti nordamericani non consentono di curarsi adeguatamente», commenta il