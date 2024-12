Biccy.it - Ascolti 13 dicembre: quanto ha fatto la quinta puntata di The Voice Kids

Leggi su Biccy.it

Parliamo di. Ieri sera, su Rai1, Antonella Clerici è tornata in prima serata con ladella nuova edizione di The. L’unica dedicata ai Knock-Out e alle Battle.Ogni giudice ha visto esibire di nuovo i suoi 8 talenti eliminandone in un solo colpo ben 6. Ai 2 superstiti, infine, si è aggiunto il cantante che ha ottenuto il super pass nel corso delle Blind Audition, fra cui Gabriel, il figlio della coppia omogenitoriale.Completamente diversi ma tremendamente bravi 4 Superpass, Alessio, Riccardo, Maria Sofia e Gabriel, sono pronti a regalarci una piccola esibizione più tardi, in attesa del gran Finale di #TheIt pic.twitter.com/wJKfHWRVAT— TheOf Italy (@THEITALY) December 13, 2024Loredana Bertè ha tenuto Melissa e Carol (figlia di Fanny Cadeo) a cui si è aggiunto Gabriel col superpass.