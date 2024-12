Zonawrestling.net - WWE: Incertezza sullo status di Roman Reigns per Saturday Night’s Main Event

I fan della WWE che si aspettano di vederealdi questo weekend, potrebbero rimanere delusi. Il Nassau Veterans Memorial Coliseum aveva inizialmente pubblicizzato la presenza diper l’o, ma il suo nome è stato successivamente rimosso dalla lineup aggiornata. Anche WWE.com ha esclusodall’elenco dei talenti presenti, insieme a Seth Rollins e Bianca Belair, lasciando i fan a interrogarsi sul motivo per cui “The Tribal Chief” sia stato rimosso.L’assenza diè particolarmente sorprendente considerando il suo recente coinvolgimento in storyline di alto profilo. L’ultima sua apparizione risale a Survivor Series: WarGames, dove ha fatto squadra con la OG Bloodline e CM Punk per sconfiggere la New Bloodline e Bronson Reed.