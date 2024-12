Oasport.it - Vinatzer non al meglio: “4 giorni di fisioterapia”; De Aliprandini: “Può arrivare un grande risultato”

Leggi su Oasport.it

Sei italiani saranno protagonisti nel gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino in programma sabato 14 dicembre. Gli azzurri cercheranno di conseguire undegno di nota tra le porte larghe che animeranno la Face de Bellevarde, i riflettori saranno puntati soprattutto su Luca Dee Alex. Ai nastri di partenza anche Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci.non si presenta all’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche, anche perché dopo la gara di Beaver Creek si è dovuto fermare, come ha raccontato attraverso i canali federali: “Ho rimesso gli sci oggi dopo quattrodi terapia a Torino e le sensazioni sono statedel previsto, secondo me la tibia non mi darà più grossi problemi“.