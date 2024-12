Sport.quotidiano.net - Rimini: sfida cruciale contro il Pineto prima dei quarti di Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un girone d’andata da chiudere a testa altissima, lae poi un girone di ritorno da iniziaredelle feste. Agenda fitta di appuntamenti, e di obiettivi da raggiungere, quella delin vista di Natale e dell’inizio di un nuovo anno. Facendo un passo per volta e il primo avversario da guardare negli occhi questa sera è il, in Abruzzo. Buscè, fresco dei suoi 49 anni appena compiuti, sa bene cosa chiedere ai suoi come regalo. "Mi hanno fatto gli auguri e mi hanno fatto un applauso – racconta quello che è successo nello spogliatoio Buscè – che è una cosa che mi è piaciuta tanto, non me l’aspettavo perché di solito si pensa a tutt’altro tranne che ai compleanni. È stata una cosa carina. Il regalo? Incrociamo le dita.". E le tiene incrociate per bene l’allenatore del