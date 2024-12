Plant RNA-FM, così l’intelligenza artificiale traduce il linguaggio genetico delle piante

Leggi su Ildenaro.it

Un modello pionieristico basato sulsi e’ dimostrato in grado di comprendere le sequenze e gli schemi strutturali che compongono il “RNA-FM, descritto su Nature Machine Intelligence, ritenuto il primo modello di intelligenzadel suo genere, e’ stato sviluppato grazie alla collaborazione tra ricercatori del John Innes Centre e informatici dell’Universita’ di Exeter. Il modello, secondo i suoi creatori, rappresenta un’intelligente innovazione tecnologica in grado di stimolare la scoperta e l’innovazione nella scienzae potenzialmente anche nello studio degli invertebrati e dei batteri. L’RNA, come il suo parente chimico piu’ noto, il DNA, e’ una molecola importante in tutti gli organismi, responsabile del trasportoinformazioni genetiche nelle sue sequenze e strutture.