Ilgiorno.it - Investita mentre attraversa. Anziana muore in ospedale

Unadi 84 anni è stata travolta e uccisa nel tardo pomeriggio di ieri a Cesano Maderno. Centrata in pieno da una macchina che non si è accorta della sua presenza nel pieno della carreggiata,stava perre la strada nei pressi delle strisce pedonali. Per la donna vani sono stati i soccorsi e le cure disperate in: è deceduta qualche ora dopo al Niguarda di Milano. È successo intorno alle 17.45 in via De Medici, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale. Da quanto emerge l’stava con tutta probabilità tornando verso la propria abitazione, poco distante dal luogo della tragedia. A un certo punto inizia l’mento delle strisce pedonali, che conosce bene, essendo luoghi frequentati quotidianamente. Il conducente della macchina non si accorge della figura in mezzo alla strada.