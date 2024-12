Ilfattoquotidiano.it - Giappone, la denuncia del Nobel Terumi: “Il governo non ha mai offerto risarcimenti alle vittime dell’atomica”

Nel discorso pronunciato martedì a Oslo, in occasione della Cerimonia di Premiazione delper la Pace 2024, il 92enne Tanakaè andato a braccio e ha detto cose scomode, ma che ripete da più di settant’anni. Era il 1956 quando formò insieme ad altri e altresi, la confederazione “Nihon Hidankyo”, che ora co-presiede e che raggruppa “Hibakusha”, familiari di chi ha avuto esperienza diretta delle due bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki, e sostenitori di un mondo senza armi nucleari e soprattutto senza guerre.“Fatemelo ripetere ancora un volta” ha detto Tanaka “Voglio che sappiate che ilse non hanessun compensofamiglie delle persone uccise dai bombardamenti atomici, e non si tratta solo di una responsabilitàse ma internazionale”.