Blackout Love: tutto quello che c'è da sapere sul film

Blackout Love del 2021 diretto da Francesca Marino. Stasera, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2.

Trama

Valeria, giovane donna che non ha mai superato il trauma della separazione dal compagno avvenuta un anno prima, vive attraverso regole e strategie sentimentali che miseramente si sgretolano quando nella propria vita rientra Marco, il suo ex. L'uomo, dopo un incidente stradale, ha perso la memoria dell'ultimo anno della sua vita ed è perciò ancora convinto di essere fidanzato con Valeria. La ragazza viene convinta dal medico di Marco e dalla sua ex suocera che, per non creare un danno psicologico al ragazzo, si debba assecondare questa sua convinzione.