I segreti della famiglia Agnelli | un viaggio tra potere successi e tragedie

Un saggio che attraversa cinque generazioni per raccontare una delle famiglie più influenti d’Italia. Con L’Ultima Dinastia (Solferino libri), Jennifer Clark esplora l’eredità imprenditoriale e ildegli, dall’audace visione di Giovanni, fondatoreFiat nel 1899, fino agli intrecci che hanno segnato il destino di Gianni, Edoardo e John Elkann. Un’opera di 432 pagine che, attraverso un formato narrativo accattivante, riesce a rendere la storia accessibile e coinvolgente come un romanzo, senza rinunciare alla rigorositàricerca storica e giornalistica.Leggi anche: Condannato per maltrattamenti il filosofo Leonardo Caffo: aveva fatto esplodere la polemica a Più libri Più liberiUn approccio narrativo e una ricerca approfonditaJennifer Clark, già autrice di un libro sulla fusione Fiat-Chrysler, ha scelto il formato di “non fiction narrative” per avvicinare i lettori alla complessitàdinastia