Chi avrà fatto breccia nel cuore dei cinque contadini? È il momento della scelta finale

Per i protagonisti di Il contadino cerca moglie 2024 la corsa alla ricerca dell’anima gemella è giunta al termine. Stasera alle 21.30 sul NOVE va in onda infatti l’ultima puntata del dating show condotto da Gabriele Corsi. Chi, tra i pretendenti, haneldei? “Il contadino cerca moglie 2024”: chi sono i 9X Leggi anche › “Il contadino cerca moglie 2024” alle battute finali e non tutti i protagonisti hanno le idee chiare Il contadino cerca moglie 2024, le anticipazioni dell’ultima puntataPer scoprire ladefinitiva dei, per Gabriele Corsi è arrivato ildi recarsi nellerie di ciascun partecipante.