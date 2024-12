Oasport.it - Volley, Trento liquida il Ciudad e si qualifica alle semifinali del Mondiale per Club. Michieletto tonico

ha infilato la seconda vittoria consecutiva alper2024 dimaschile, sconfiggendo gli argentini delVoley con un perentorio 3-0 (25-22; 25-23; 25-16) e conquistando in anticipo lazionedella rassegna iridata in corso di svolgimento a Uberlandia (Brasile).Dopo il successo ottenuto ieri contro gli iraniani dello Shahdab Yazd, i Campioni d’Europa hanno regolato i vice campioni del Sudamerica e si sono confermati al comando del gruppo B con due affermazioni (sei punti). Lo scontro diretto con i brasiliani del Sada Cruzeiro, in programma venerdì 13 dicembre (ore 00.30), metterà in palio il primo posto nel raggruppamento.ha svoltato nel primo set con tre muri di Pellacani intervallati da un paio di errori degli avversari (14-8), ma ilè riuscito a rientrare fino al 19-18, prima che altre sbavature dei sudamericani e un paio di colpi dirimettessero in chiaro le cose.