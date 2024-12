Movieplayer.it - Sanremo Giovani: ecco chi sono gli 8 finalisti

Leggi su Movieplayer.it

Ieri sera su Rai 2, in seconda serata, è andata in onda la semifinale diche ha decretato quali saranno gli 8 cantanti che accederanno alla finale del 18 dicembre. Si dovrà attendere il prossimo 18 dicembre per la finale di(in onda su Rai 1 in prima serata). Nel frattempo, nella serata di martedì 10, la semifinale ha decretato chigli 8 cantantiche posancora sognare il Teatro Ariston. Da Mew a Lil Jolie: chidiLo show è stato trasmesso dopo la puntata di Belve su Rai 2 e nel corso della notte ha eletto iche accedono alla serata del prossimo 18 dicembre. Tra gli 8 cantanti, pochi gli esordienti e molti gli artisti che si .