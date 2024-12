Agi.it - Sonis è il nuovo campione italiano di scacchi: "Ora punto agli Europei e ai 2600 punti Elo"

AGI - Francesco, 22 anni, oristanese, è ilassolutodi. Il sardo, primo grande maestro isolano, si è imposto grazie a una vittoria al fotofinish, in una volata che ha coinvolto altri 3sti.ha concluso il torneo imbattuto, chiudendo con 7,5su 11 (negliogni vittoria assegna une ogni 'patta', mezzo). I campionati italiani, edizione 2024, sono stati organizzati dalla Societàstica Torinese, all'interno di una location storica e ricca di fascino: le sale dell'Archivio di Stato. Nel torneo femminile si è imposta Marina Brunello (miglior Under 20 Silvia Bordin) mentre il torneo Under 20 è stato vinto da Vittorio Cinà. Lo studente di informatica all'università di Cari ha raccontato all'AGI i momenti salienti del torneo fissando i prossimi obiettivi per il 2025.