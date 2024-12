Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, come finirebbe oggi tra destra e sinistra. Forza Italia stacca la Lega

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se si votasseil centroavrebbe ancora un ampio margine di vantaggio sul centro, largo o meno che fosse. Lo conferma ilo settimanale di Swg per il TgLa7. Fratelli d’, secondo questi dati, si conferma il primo partito col 28,8 per cento nonostante un lieve calo rispetto alla scorsa settimana (-0,3).to di 6 punti c’è il Pd che resta stabile al 22,4. Il M5s sembra non risentire di questi giorni di burrasca: registra una piccola flessione dello 0,2 e si attesta all’11,5. Il centromantiene il suo consenso anche in funzione di un apparente travaso tra i partiti della coalizione: seè in trend positivo (+0,2 che porta al 9,2 per cento), lasi mette in discesa che la porta all’8,7, a mezzo punto dagli alleati. Mantiene il consenso raccolto alle Europee di giugno l’Alleanza Verdiche si trova in tendenza favorevole (6,9, +0,2).