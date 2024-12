Ilfattoquotidiano.it - Prima si rispondeva alle angherie del potere con le rivoluzioni. Oggi c’è il far west

Il giustiziere che punisce chi opprime i deboli è un classico del repertorio cinematografico, da Robin Hood e Zorro fino ai supereroi e ai personaggi interpretati da Bronson, Neeson, Cruise e Statham. L’uccisione del cattivo è accolta con sollievo dal pubblico: ha avuto quel che meritava. In Fight Club c’è l’11 settembre,che l’evento si verificasse davvero.Un recentissimo caso di cronaca mi richiama queste suggestioni: un tale che ha fatto i milioni con le assicurazioni, magari negando l’aiuto promesso, grazie a una piccola clausola in un contratto incomprensibile, è stato assassinato (attenzione: non “giustiziato”) da un apparente “giustiziere” che sui proiettili ha inciso parole che richiamano le modalità con cui le assicurazioni negano quanto promesso.Circolano pubblicità che promettono grandi guadagni dall’investimento dei propri risparmi, dichiarando che il capitale è a rischio e può essere perduto.