Mister Movie | Jennifer Love Hewitt parla del Reboot di So cosa hai fatto l’estate scorsa

Il Ritorno di un Cult Horror, iconica protagonista del film horror "I Know What You Did Last Summer" del 1997, potrebbe tornare a vestire i panni di Julie James per il della pellicola, previsto per il 2025. Accanto a lei, il cast originale comprendeva nomi del calibro di Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe e Anne Heche. Dopo due sequel, il franchise si prepara a rinascere, e la partecipazione della potrebbe dare nuovo slancio alla saga. Le Dichiarazioni della In una recente intervista al podcast "I've Never Said This Before With Tommy DiDario", ha lasciato intendere che sta lavorando per essere parte del progetto.