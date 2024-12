Ilgiorno.it - Ecco il pane di Albosaggia. Dai campi coltivati al forno. La filiera è cortissima

Unacorta locale che dà vita a un prodotto unico: unartigianale di grano tenero coltivato, macinato e panificato ad. Grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati - cinque realtà fondamentali: Fondazione, amministrazione comunale, Associazione fondiaria foreste orobiche (Asfo) Media Valtellina, azienda agricola Fumasoni-Gusmeroli e Panificio Rigamonti - il progetto è ora una realtà croccante e tutta da addentare: è nato ildi. "Acqua, lievito, sale, farina: gli ingredienti sono i soliti, a far la differenza è la farina – spiega Vito Bardea, titolare del panificio Rigamonti –: abbiamo optato per una di Tipo 1 che rimane più integrale e saporita, speriamo piaccia di più anche ai nostri clienti. Per ora sarà disponibile il martedì e il sabato nei nostri punti vendita, mentre i biscotti, realizzati con la medesima farina, si trovano sempre".