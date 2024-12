Ilnapolista.it - Tonali: «Non è stato facile mantenere la forma fisica senza giocare una partita, provavo un senso di vuoto»

Leggi su Ilnapolista.it

Sandro, centrocampista del Newcastle e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Vivo Azzurro Tv‘. Dopo i dieci mesi di squalifica per la vicenda scommesse, è tornato in campo con la maglia dell’Italia il 6 settembre a Parigi contro la Francia.«Il mio ritorno in campo con la Francia èun po’ una liberazione. I primi incontri con il Newcastle li avevo vissuti molto a livello emozionale e poco a livello calcistico, invece quello l’ho vissuto totalmente a livello calcistico. Era la terzae non avevo più l’emozione della prima. Èmolto bello, è arrivato tutto in maniera naturale».Leggi anche:, il ritorno del figliuol prodigo dopo un lungo oblio (per squalifica da scommesse) (Giornale): «Mister Spalletti mi èvicino»Sui mesi di stop per la vicenda scommesse ha detto:«Quello dello scorso anno èun percorso molto duro, ma molto produttivo.