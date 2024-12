Thesocialpost.it - Palazzo rischia il crollo a Roma, evacuati gli altri due vicini: sfollate 30 famiglie

Una situazione drammatica sta colpendo 30, per un totale di oltre 100 persone, inclusi disabili, residenti in un edificio nel quartiere Aurelio di. I vigili del fuoco del Comando Provinciale, dopo aver avvisato il Gabinetto del Sindaco Roberto Gualtieri, le forze dell'ordine, la protezione civile, il Municipio XIII e la Commissione Sicurezza Statica Edifici Privati, hanno ordinato l'evacuazione dell'edificio di via Ennio Bonifazi 6, oltre a quello del civico 4. Questo provvedimento è scaturito a seguito di un'ispezione su una palazzina adiacente, già evacuata un anno fa, che si trova nei pressi di largo Gregorio XIII. Gli sfollati si trovano attualmente in una situazione di grande difficoltà, senza certezze riguardo al loro rientro a casa.