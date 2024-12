Ilfattoquotidiano.it - Malattia del Congo, l’infettivologa di Lucca: “Abbiamo curato il paziente con una terapia antibiotica”

L’allarme per ladelè piombato ieri sull’Italia con la notizia di un uomo, rientrato dalla Repubblica democratica delma da una zona lontana del focolaio, con sintomi compatibili con la patologia che ucciso una settantina di pazienti, perlopiù malnutriti e molto giovani se non bambini. A Repubblica Sara Moneta, la responsabile del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Luca di, ha spiegato quello che è successo: “Ilera preoccupato, la febbre non gli passava: l’con una, ora sta bene. Adesso manderemo ad analizzare a Roma due campioni di siero, ci vorrà un mese per avere i risultati”.ha contatto e comunicato all’Istituto superiore di sanità perché venissero disposti gli accertamenti utili per capire se l’uomo, 50 anni circa, abbia contratto lache tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, nella zona di Panzi, ha registrato 406 casi di unanon diagnosticata con sintomi di febbre, mal di testa, tosse, naso che cola, dolori al corpo, anemia.