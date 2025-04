Kindertotenlieder - pensieri e canti in omaggio ai bambini vittime delle guerre

ARTISTI PER I DIRITTI UMANI propone anche quest'anno un momento di riflessione attraverso varie forme d'arte. L'indignazione per ciò che di più brutale sta accadendo nel mondo, è rivolta al massacro continuo che viene perpetrato nei confronti dei bambini, vittime inconsapevoli di scelte.

