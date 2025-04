Lapresse.it - Cina, Xi Jinping ha rimosso il generale numero due dell’esercito

Il presidente cinese Xiha epurato ildue, He Weidong. Si tratta del primo licenziamento in sessant’anni di unin quel ruolo.Chi è He WeidongHe, il più giovane dei due vicepresidenti della Commissione militare centrale (Cmc), composta da sei membri e guidata da Xi, è statodal suo incarico nelle ultime settimane. Lo hanno riferito al Financial Times cinque persone che hanno familiarità con la questione. Oltre al suo ruolo di secondo ufficialepopolare di liberazione, He è il terzo in comandocinese e membro del Politburo del Partito comunista.Le epurazioni di XiLa sua rimozione è l’ultima di una lunga serie di ufficiali epurati dall’incarico da Xi per presunta corruzione. Le speculazioni sul destino di He erano aumentate nelle ultime settimane, quando era stato assente da eventi a cui un vicepresidente del Cmc avrebbe normalmente partecipato.