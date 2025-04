Internews24.com - Sneijder ricorda: «Così Mourinho mi portò all’Inter, mi disse una cosa e capii che quella squadra era pronta a vincere tutto!»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex centrocampista dell’Inter del Triplete, Wesleycome nacque il suo trasferimento in nerazzurroIn un’intervista realizzata con Luca Toni per Prime Video, Wesleyracconta come nacque il suo trasferimentonell’estate del 2009 e come, dietro al suo passaggio in nerazzurro, ci sia stata la mano di José. L’olandese, a pochissimi giorni dal suo arrivo venne subito mandato in campo nel derby contro il Milan. Il resto è storia.PAROLE – «Mi ha chiamato, non ci conoscevamo. Mi ha detto che gli mancava solo il numero 10 e che con me potevano. Però tutti gli allenatori parlano.Io non volevo lasciare il Real ma mi ha chiamato tutti i giorni per due settimane. Poi ho parlato con la famiglia, con l’agente, abbiamo deciso di andare e appena arrivato il giorno dopo ho giocato il derby e abbiamo vinto 4-0.