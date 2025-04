Il comitato degli operatori igienico-personale fa tappa a Monreale | nominate le rappresentanti

Il comitato degli operatori igienico-personale fa tappa e incontra le rappresentanti cittadine e tracciano le linee guida delle iniziative future. "I punti sono chiari salvaguardare la propria carriera pregressa e futura - afferma il comitato - per anni di sacrifici lavorativi e formativi portati.

