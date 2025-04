Torinotoday.it - Con il naso all'insù, visita guidata ornitologica al Parco del Castello di Miradolo

Leggi su Torinotoday.it

Sabato 12 aprile, ore 16.30 aldeldi, è in programma la"Con ilall'". Ma quanto "chiacchiericcio" tra i rami degli alberi in primavera! Non c'è periodo migliore per imparare a riconoscere qualche canto e provare a scovare i preziosi.