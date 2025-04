Trasportava in una cella frigo non funzionante yogurt e latticini per una mensa scolastica | denunciato conducente

latticini, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti di yogurt destinati ai bambini di una mensa scolastica e trasportati in condizioni termiche non idonee durante un controllo effettuato lungo la strada statale 417. I. Cataniatoday.it - Trasportava in una cella frigo non funzionante yogurt e latticini per una mensa scolastica: denunciato conducente Leggi su Cataniatoday.it Una pattuglia della polizia stradale di Caltagiurone ha scoperto 800 chili di, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti didestinati ai bambini di unae trasportati in condizioni termiche non idonee durante un controllo effettuato lungo la strada statale 417. I.

