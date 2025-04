Bubinoblog - SIMONA VENTURA: “IO OPINIONISTA ALL’ISOLA? NON NE SO NIENTE MA A CHI NON PIACEREBBE?”

Leggi su Bubinoblog

rompe il silenzio su una delle notizie televisive del momento. Parliamo del suo ritornodei Famosi: non come conduttrice o naufraga ma.Secondo varie indiscrezioni, la popolare conduttrice affiancherebbe Veronica Gentili, il volto scelto da Mediaset per l’edizione 2025 dell’Isola, in qualità diunica.In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice di Citofonare Rai2 ha dichiarato di non saperne nulla, giurandolo, ma sottolineando: a chi non?Sembro rinata in tv? Tutti noi abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Nel 2018, quando c’è stato l’incidente di mio figlio, mi è crollato il mondo addosso. (.) E poi nel 2018 ho conosciuto Giovanni e, da allora, mi godo ogni momento.Poi di parla del reality nato su Rai2 e poi passato a Canale 5 dove ha avuto non poche difficoltà nelle ultime edizione.