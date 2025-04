Universalmovies.it - UCI Cinemas | dal 14 al 21 aprile tanti premi e sorprese con “Scopri e Vinci”

UCIcelebra la Pasqua con una straordinaria iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di cinema. Dal 14 al 21, in tutte le multisale del Circuito arriva il concorso “”, valido per qualsiasi spettacolo in programmazione. Per tentare la fortuna basterà acquistare un biglietto online. Per ogni biglietto acquistato si riceverà direttamente al cinema un coupon da grattare. In palio diversetra cui prodotti bar e gadget di ogni tipo. Con “” UCIrende ancora più speciale la magia del grande schermo, abbinandola al divertimento dire cosa si nasconde dietro ogni coupon. Inoltre, ogni 13 euro spesi presso i bar delle multisale, si avrà diritto a un ulteriore coupon per aumentare le possibilità di vincere iin palio.In alcune multisale selezionate, sarà anche allestito un corner fotografico a tema pasquale, per permettere a tutti gli spettatori di immortalarsi, in compagnia di famigliari e amici, e portare a casa un ricordo speciale della giornata.