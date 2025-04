Bubinoblog - VERONICA MAYA VERSO RAI2: LA RIVINCITA DOPO L’ODIO SOCIAL PER IL BOTOX. I DETTAGLI

è tornata in tv nel cast di “Ne vedremo delle Belle”. Lo show di Carlo Conti ha avuto poca fortuna (chiude in anticipo per flop) ma pare porti bene alla showgirl.Assieme a Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Elisa Isoardi, la conduttrice fa parte del gruppo di nuovi volti femminili lanciati su Rai1 dall’allora direttore Fabrizio Del Noce.Lei è l’unica che non ha un impegno stabile sul piccolo schermo. La situazione potrebbe cambiare in autunno quando, secondo Oggi, lacondurrà un nuovo format su.Mi hanno detto che ero un mostro, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna. Centinaia di messaggi di odio, solo perché avevo fatto una puntura sbagliata di! Mio marito, che è un bravo chirurgo plastico, mi ha fatto una punturina poco prima che iniziassi lo show.